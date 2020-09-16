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В СИЗО Челябинска покончил с собой известный националист Максим «Тесак»

Происшествия
Сегодня, 16:08
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Автор: 
Инна Шемаева

В камере СИЗО №3 Челябинска обнаружен труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. На месте работает следственная группа.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова. Предварительная причина смерти: суицид.

«На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники пенитенциарного учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали. В СИЗО-3 выехали сотрудники главного управления ФСИН России по Челябинской области. По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В камере СИЗО мужчина находился один. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила Ольга Емельянова.

Напомним, «Тесак» - это видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве.

Впервые Марцинкевич получил известность как НС-скиндер и лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации «Формат 18».

Марцинкевич был трижды приговорен к уголовному наказанию по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды».

В рамках движения Марцинкевича «Реструкт» существовали около десяти проектов, среди которых наибольшую известность получил «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого являлась борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди молодежи.

Действия Марцинкевича в большинстве случаев были незаконными, однако привели даже к возбуждению уголовного дела в отношении высокопоставленного судебного пристава. В 2014 году, после ареста Марцинкевича и возбуждения многочисленных уголовных дел в отношении членов «Реструкта», движение объявило о самороспуске.

В 2007 году в отношении «Тесака» в первый раз было возбуждено уголовное дело - после того, как он и его товарищи с применением фашистских лозунгов сорвали либеральный коллоквиум в клубе «Билингва».

В 2009 году он был осужден во второй раз на три года за видеоролик расистского содержания, что было квалифицировано судом, как разжигание межнациональной розни.

Выйдя на свободу, Марцинкевич нигде не работал, лишь вёл видеоблог и жил за счёт средств, получаемых им от желающих поучаствовать в «охоте на педофилов», от проведения платных семинаров о жизни в тюрьме, о том, как воровать в магазинах. Об этом сообщает «Википедия».

В 2013 году Марцинкевич был обвинен в третий раз по статье 282 УК РФ за публикацию скандальных видеороликов. 15 августа 2014 года он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Осенью 2016 года Марцинкевич должен был выйти на свободу, но уже в колонии ему были предъявлены новые обвинения, и он был снова заключен под стражу.

В конце июня 2017 года Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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