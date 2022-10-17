Аферист «развел» водителя на 650 тысяч рублей

Житель одной из республик решил через Интернет купить себе грузовик и нарвался на мошенника. В итоге он перевел 650 тысяч рублей, а машину так и не получил.

Потерпевший рассказал, что увидел на интернет-сайте объявление о продаже грузового автомобиля по выгодной цене. Он связался с продавцом, проживающим в Челябинске, и договорился с ним о сделке. После этого «владелец» машины попросил перевести 650 000 рублей за автомобиль на банковский счет, что покупатель и сделал. В назначенный день потерпевший прилетел в Челябинск, встретился с продавцом и узнал, что он не получал деньги за автомобиль, более того, не просил их перевести на свой счет, намереваясь получить денежные средства лишь после совершения сделки купли-продажи.

Полицейские выясняли, что деньги потерпевший перевел третьему лицу.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник под видом покупателя связался с продавцом, договорился о сделке, после чего попросил переслать ему размещенные на сайте фотографии документов на автомобиль и удалить объявление в качестве подтверждения того, что с другими покупателями он уже общаться не будет. Мужчина выполнил просьбу. Затем мошенник создал новое объявление, разместив присланные ему фотографии. Именно это объявление увидел потерпевший и связался с мошенником, после чего отправил ему денежные средства», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Полицейские напоминают о мерах безопасности при покупках дорогостоящих товаров в сети Интернет. Перечисляя продавцу предоплату, вы можете остаться без денег. Если вы все же решили перевести денежные средства, оформляйте задаток нотариально, указывая паспортные данные продавца. Помните о здравом смысле и не прельщайтесь слишком низкой ценой. Владелец не будет продавать дорогостоящие товары в несколько раз дешевле их рыночной стоимости без весомых причин.