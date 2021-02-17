Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска

В Магнитогорске 67-летняя женщина «раскусила» мошенников и не перевела им деньги. Мнимые доброжелатели обещали ей перевести 385 тысяч рублей, но женщина вовремя поняла в чем подвох.
В отдел полиции «Правобережный» обратилась 67-летняя жительница города, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы) в размере 385 000 рублей. Чтобы их получить, пенсионерке было необходимо перевести 10% от данной суммы. Об этом сообщила сотрудник пресс-службу УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.
Находчивая пенсионерка предложила мошенникам вычесть эту сумму из причитающихся ей денежных средств. После этого звонки прекратились.
Полицейские в очередной раз напоминают, что, когда Вам предлагают какие-либо компенсации, задумайтесь, а кому это выгодно и умейте вовремя отказаться от услуг мнимых доброжелателей.