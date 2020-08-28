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Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли

Происшествия
Сегодня, 15:52
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) задержали мужчину, который свой огород приспособил под выращивание конопли. В ходе обыска у него было также были обнаружены готовые к употреблению наркотические средства в крупном размере – почти два с половиной килограмма.

В ходе проведения оперативной операции «Мак-2020» стражи порядка Магнитогорска обнаружили на участке, принадлежащем 43-летнему жителю одного из поселков Агаповского района, 68 кустов конопли.

«Осмотр показал, что за растениями ведётся уход. Это позволило полицейским сделать вывод, что кусты были посажены целенаправленно для приготовления наркотиков. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что выращивал наркосодержащие растения с целью личного потребления.
 Кроме того были обнаружены готовые к употреблению наркотические средства в крупном размере более двух килограммов 300 граммов частей наркотикосодержащего растения конопля (растение рода Cannabis)», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», а также по части второй статьи 228  -
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Напомним, антинаркотическая операция «Мак», была направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. А также для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, Челябинские полицейские уже подвели ее итоги.

«За период проведения операции «Мак-2020» челябинскими полицейскими выявлено 22 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.  Было выявлено и уничтожено 48 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 1934 квадратных метров. Из незаконного оборота изъято 311,7 граммов наркотических средств», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

За незаконный оборот наркотических средств, к уголовной ответственности привлечены 22 человека, к административной ответственности 77 граждан.

Добавим, южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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