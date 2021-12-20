Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл порадовал горожан и коллег известием о том, что личности вандалов, в ночь с 11-го на 12-е декабря срубивших четырехметровую ель на набережной озера Смолино, установлены.

Об этом чиновник сообщил сегодня, 20-го декабря, на аппаратном совещании в администрации города.

«С лицами, совершившими акт вандализма, проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы их поступка. Нами будут заявлены гражданские требования в части возмещения ущерба бюджету администрации Ленинского района. Это не только ель, но и новогодние гирлянды, которые были порваны вандалами», - отметил Александр Орёл.

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарил полицейских из райотдела за быстрое раскрытие преступления и выразила надежду, что более подробная информация по данному делу будет предана огласке после завершения следственных действий.

Ранее, глава Челябинска Наталья Котова жестко высказалась в адрес вандалов, которые портят чужой труд и уродуют город. К борьбе со злоумышленниками она попросила подключиться начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова.