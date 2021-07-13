Арбитражный суд подтвердил нарушения ГУФСИН при выполнении работ в парке «Алое поле»

Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Челябинского УФАС по вопросу о неправомерном привлечении исправительной колонией к выполнению работ в парке «Алое поле» субподрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Напомним, в 2019 году администрация Центрального района Челябинска заключила с ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области контракт на выполнение ремонтно-восстановительных работ подпорных стен и замене чугунного ограждения в парке «Алое поле». Сумма контракта составляет 33,7 миллиона рублей.

Антимонопольная служба провела внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что после заключения контракта ГУФСИН провело две закупки по демонтажу/монтажу на территории сквера «Алое поле» чугунных ограждений и подпорных стен, а также их облицовке. Выяснилось, что самой колонией были выполнены работы на сумму 10,4 миллиона рублей. Другие работы выполняли субподрядные организации.

ГУФСИН уже не раз был замечен за привлечением субподрядных организаций при выполнении работ по контракту. При этом администрация города все также часто обращается к услугам исправительной колонии как к единственному поставщику, поскольку в таком случае законодательство позволяет не проводить конкурс.

Например, в ноябре 2020 года антимонопольная служба также выявила нарушения при выполнении контракта на благоустройство участка возле аэропорта Челябинска. Тогда сумма контракта составляла 84,6 миллиона рублей, из которых только 4 миллиона были потрачены на работу собственно исправительной колонией. Остальные работы выполняли 65 субподрядных организаций.

«В данном случае установлено нарушение законодательства и контрактной системе. Если подобные действия будут повторены, то антимонопольная служба, согласно своей и судебной позиции, будет признавать такие действия как нарушение законодательства», - прокомментировали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставили в силе решение УФАС.

По мнению антимонопольного органа, непроведение конкурентных процедур приводит к созданию необоснованных преимуществ и невозможности участия в закупках иных хозяйствующих субъектов.

По мнению СМИ, многократно писавших о странных контрактах властных структур с ГУФСИН, который, судя по всему, у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец, пора бы давно к закону обратиться, ведь те же субподрядчики вполне себе могли быть участниками конкурсных процедур и без связки с ГУФСИН. Просто надо посмотреть, кому все это выгодно.