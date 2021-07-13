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13.07.2021

Челябинские фотографы помогли сборной России завоевать еще один Кубок мира FIAP
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Родители школьников в возрасте от шести до 18 лет получат единовременную выплату к началу нового
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13.07.2021

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Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом
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13.07.2021 17:35

Арбитражный суд подтвердил нарушения ГУФСИН при выполнении работ в парке «Алое поле»

Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Челябинского УФАС по вопросу о неправомерном привлечении исправительной колонией к выполнению работ в парке «Алое поле» субподрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Напомним, в 2019 году администрация Центрального района Челябинска заключила с ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области контракт на выполнение ремонтно-восстановительных работ подпорных стен и замене чугунного ограждения в парке «Алое поле». Сумма контракта составляет 33,7 миллиона рублей.

Антимонопольная служба провела внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что после заключения контракта ГУФСИН провело две закупки по демонтажу/монтажу на территории сквера «Алое поле» чугунных ограждений и подпорных стен, а также их облицовке. Выяснилось, что самой колонией были выполнены работы на сумму 10,4 миллиона рублей. Другие работы выполняли субподрядные организации.

ГУФСИН уже не раз был замечен за привлечением субподрядных организаций при выполнении работ по контракту. При этом администрация города все также часто обращается к услугам исправительной колонии как к единственному поставщику, поскольку в таком случае законодательство позволяет не проводить конкурс.

Например, в ноябре 2020 года антимонопольная служба также выявила нарушения при выполнении контракта на благоустройство участка возле аэропорта Челябинска. Тогда сумма контракта составляла 84,6 миллиона рублей, из которых только 4 миллиона были потрачены на работу собственно исправительной колонией. Остальные работы выполняли 65 субподрядных организаций.

«В данном случае установлено нарушение законодательства и контрактной системе. Если подобные действия будут повторены, то антимонопольная служба, согласно своей и судебной позиции, будет признавать такие действия как нарушение законодательства», - прокомментировали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставили в силе решение УФАС.

По мнению антимонопольного органа, непроведение конкурентных процедур приводит к созданию необоснованных преимуществ и невозможности участия в закупках иных хозяйствующих субъектов.

По мнению СМИ, многократно писавших о странных контрактах властных структур с ГУФСИН, который, судя по всему, у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец, пора бы давно к закону обратиться, ведь те же субподрядчики вполне себе могли быть участниками конкурсных процедур и без связки с ГУФСИН. Просто надо посмотреть, кому все это выгодно.

Автор: Екатерина Михайлова
ГУФСИН России по Челябинской области
Арбитражный суд
УФАС
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.07.2021

С 1 сентября изменятся правила выплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.07.2021 11:42

В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек

10.07.2021 10:34

«А счастье было так возможно…»

10.07.2021 09:55

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим

09.07.2021 21:35

Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор

09.07.2021 20:11

В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона

09.07.2021 19:44

Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка

09.07.2021 19:35

Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой

09.07.2021 19:11

В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь

09.07.2021 18:02

Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя