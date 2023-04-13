Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

Прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство следственного органа СУ СК по региону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 19-летнему жителю Челябинска, который обвиняется по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Он стал шестым фигурантом в деле об убийстве подростка. Как сообщили в прокуратуре региона, суд избрал обвиняемому, гражданину Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 12 июня 2023 года.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос»убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из участников массовой драки достал нож и дважды ударил одиннадцатиклассника. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний челябинец (именно он обвиняется в нанесении юному челябинцу смертельных ножевых ранений), затем под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними.

Как отмечают в прокуратуре Челябинской области, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, вооружившись неустановленными предметами, используя их в качестве оружия, грубо нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод. Было совершено убийство школьника, и,кроме того, - открытое хищение сотового телефона у одного из участников конфликта.