Авиапассажира оштрафовали за курение в самолете

Транспортная полиция Челябинска привлекла к ответственности гражданина, курившего во время полета на борту воздушного судна.

Минувшей ночью в ЛОП аэропорта Челябинска поступило сообщение о том, что на стоянку самолета, прибывшего из Москвы, требуется наряд полиции.

Поднявшись на борт воздушного судна, наряд ППСП выяснил, что причиной обращения в полицию стало поведение одного из пассажиров, который во время полета курил в туалетной комнате, что является грубым нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Почувствовавшие запах дыма члены экипажа сделали замечание запершемуся в уборной пассажиру, но тот его проигнорировал.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, нарушителем общественного порядка оказался неработающий 28-летний житель города Миасс Челябинской области, в 2022 году судимый за использование поддельных документов. Кроме того, ранее гражданин уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушения в области безопасности дорожного движения и общественного порядка.

На этот раз в отношении уральца составили по статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»), а также по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ - «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

В качестве наказания за курение табака мужчине назначили штраф в размере 500 рублей. По административному делу по статье 11.17 КоАП РФ из транспортной полиции материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в Министерство транспорта РФ.