Бандиты из Курганской области отняли у челябинского таксиста иномарку
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:56

Таксист из Челябинска стал жертвой двух жителей Курганской области. Угрожая ножом, они забрали у него иномарку, чтобы покататься по городу.

В полицию Челябинска обратился 21-летний парень, который работает водителем такси. Он рассказал, что вез двух пассажиров, которые стали угрожать ему ножом, требовать ключи от его машины марки «Datsun». Испугавшись, что они его зарежут, таксист выполнил их требования.

В городе был введен план «Перехват». В ходе его проведения были задержаны подозреваемые в угоне автомобиля. Ими оказались двое жителей Курганской области, один из которых был ранее судим.

«Полицейскими установлено, что подозреваемые завладели автомашиной с целью передвижения по городу. Кроме того, один из задержанных, находившийся за управлением угнанного транспортного средства, был с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй подозреваемый находится под домашним арестом.

«Челябинцам необходимо незамедлительно обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных деяний, с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам», - отметила начальник оперативного отдела управления МВД России по городу Челябинску Екатерина Десенко.

Челябинцы могут обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02. Заявления также принимаются непосредственно в дежурных частях районных отделов полиции по месту совершения преступления.

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