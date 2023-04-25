25.04.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке
25.04.2023
В Челябинске объявлены аукционы на ремонт двух дорог в Металлургическом районе
25.04.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность
25.04.2023
На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава
24.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)
24.04.2023
Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке
24.04.2023
В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне, возбуждено дело
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023