Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Павлу Решетникову представить доклад о причинении вреда здоровью шестилетнего мальчика в Челябинске.

На одной из детских площадок на ребенка в ходе игры в футбол упала железная труба, которая огораживает часть площадки. Шестилетий мальчик едва не лишился пальца.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.