Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске

В связи с эвакуацией школ в Челябинске председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову организовать доследственную проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в городе и представить доклад об их ходе и результатах.

Как сообщили в СКР, ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, 20 января, во всех школах Челябинского городского округа внезапно отменили занятия. Поступили звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций. Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. Пока никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено.