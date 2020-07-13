Бизнесмен из Еткульского района платил сотруднику зарплату водкой

Прокуратура Еткульского района (Челябинская область) выявила нарушения прав работника на получение заработной платы. Он выплачивал ее спиртными напитками.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в ходе прокурорской проверки было установлено, что первого июня 2019 года 31 января 2002 года заработная плата работнику выплачивалась предпринимателем реализуемыми товарами, в том числе спиртными напитками.

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части первой статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения назначено наказание в виде штрафа.