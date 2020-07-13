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Бизнесмен из Еткульского района платил сотруднику зарплату водкой

Происшествия
Сегодня, 14:28

Прокуратура Еткульского района (Челябинская область) выявила нарушения прав работника на получение заработной платы. Он выплачивал ее спиртными напитками.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в ходе прокурорской проверки было установлено, что первого июня 2019 года 31 января 2002 года заработная плата работнику выплачивалась предпринимателем реализуемыми товарами, в том числе спиртными напитками.

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части первой статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения назначено наказание в виде штрафа.

 

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