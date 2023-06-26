Более 300 водителей в состоянии опьянения выявили в Челябинской области

В Челябинской области за неделю сотрудники ГИБДД выявили более 300 водителей в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области за минувшую неделю выявили на дорогах региона 327 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 282 человека по решению судов будут лишены права управления на срок от 1,5 до 2 лет и подвергнуты административному штрафу в размере 30 000 рублей.

Еще 45 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно. Им грозит уже уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) предусматривает до трех лет лишения свободы.

А у 164 автомобилистов не оказалось прав на управления. За это их привлекли к административной ответственности по статье 12.7 КоАП.