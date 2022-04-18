Будут судить миассца, который за деньги обещал пристроить детей в детский сад

Житель Миасса (Челябинская область), обещавший устроить детей в детский сад, предстанет перед судом за обман 23 человек

Потерпевшие отдали злоумышленнику порядка 275 тысяч рублей.



Как сообщили в региональном полицейском главке, 36-летний неработающий мужчина на платной основе предлагал помощь с выделением места для ребенка в детском саду.

Переписку в мессенджере и телефонное общение с потерпевшими, которых находил на популярном сайте в сети Интернет, ранее неоднократно судимый злоумышленник вел от имени специализированной структуры, компетентной в решении этих вопросов. Родителей малышей он заверял, что обмен местами в детских садах будет оформлен официально. После поступления денег на счет он на связь больше не выходил.

По данным следствия, жертвами его обмана стали 23 человека, проживающие в различных городах Российской Федерации.

Противоправную деятельность миассца пресекли сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области и ОМВД России по городу Миассу.

Учитывая его криминальное прошлое, на период следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд.