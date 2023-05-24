24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
24.05.2023
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
17.05.2023
Суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от Челябинской области Белоусову и его тёще
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
24.04.2023
Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей
11.04.2023
В Челябинске задержана бывшая сотрудница минобрнауки региона
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023