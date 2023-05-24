Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей

Челябинский областной суд сегодня, 24 мая, продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Любимов в период с февраля 2020 года по август 2021 года, действуя в составе группы лиц с другими должностными лицами «Городской среды» Челябинска, через посредника получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей.

Такую внушительную сумму обвиняемый получил за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, а также за общее покровительство и попустительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности. Об этом напомнила прокуратура региона.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, срок содержания под стражей Любимову продлен до 27 июня 2023 года.

Отметим, в уголовном деле также фигурируют экс-директор МУП «Городская среда» Александр Грезев, который тоже обвиняется в получении взятки, и бывший замдиректора Вадим Левченко.