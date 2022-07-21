И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»

В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда» - бывшего заместителя директора муниципального учреждения Вадима Левченко. По предварительной информации, задержание связано со взятками. В СУ СК России по Челябинской области данную информацию пока официально не комментируют.

Напомним, экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей, как и его также уволенный экс-заместитель Сергей Любимов. Теперь силовики взялись за Левченко.

Грезев обвиняется органами предварительного следствия в совершении двух преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Любимов - в том, что в период с 2020-го по 2021-й год, действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 миллиона рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска.

Отметим, после служебной проверки с занимаемыми должностями расстались Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники МКУ «Городская среда» Рябинин и Кириллова.