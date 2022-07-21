21.07.2022
Дольщики-новоселы: в Челябинске ввели в эксплуатацию сразу три проблемных дома
21.07.2022
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом и смертность
21.07.2022
В Челябинской области дешевеют социально значимые продукты
21.07.2022
В челябинском храме состоялось посвящение новых сестер милосердия
21.07.2022
В Челябинске велосипедист сбил двухлетнего мальчика и скрылся
20.07.2022
Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
09.06.2022
Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики
12.04.2021
В Челябинске начали формировать современную городскую среду
13.11.2019
Тротуар в Ленинском районе Челябинска превратили в преграду для пешеходов
08.07.2019
За «Городскую среду» в Челябинске будет отвечать бывший силовик
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022