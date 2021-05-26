Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка

В полиции Чебаркуля возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Один местный житель поверил, что будет помогает разоблачать недобросовестного сотрудника банка, а супружеская пара взяла кредит почти на три миллиона рублей, чтобы «спасти» свои накопления.

В полицию обратился местный житель с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств. Мужчина рассказал, что на его мобильный телефон позвонили неизвестные, которые попросили помочь им вычислить недобросовестного сотрудника банка, якобы пытающегося воспользоваться его деньгами. Потерпевший не раздумывая предоставил конфиденциальные сведения о карте и коды из смс-сообщений. После передачи своих данных, местный житель лишился 81 тысячи рублей.

Другой житель Чебаркуля, лишившийся 85 тысяч рублей, рассказал, что злоумышленники потребовали от него данные банковской карты под предлогом необходимости сохранения сбережений на безопасных счетах ввиду подозрительной активности на действующих счетах чебаркульца.

«Также сотрудники полиции проводят проверку по сообщению и устанавливают обстоятельства еще одного похожего преступления. В дежурную часть обратилась жительница Чебаркуля вместе со своим супругом, которые рассказали, что оформили кредиты на сумму более 2,9 миллионов рублей. Потерпевшая рассказала, что якобы сотрудники службы безопасности убедили ее в том, что на нее оформляется кредит. Чтобы избежать выплат по нему, необходимо подать заявку на получение кредита, а полученные денежные средства перевести по указанным ей телефонным номерам», - сообщили в региональном полицейском главке.

Пожилые супруги и их дочь оформили несколько кредитов в разных банках и самостоятельно перевели деньги мошенникам. Семейная пара отметила, что им известно о случаях мошенничества, но не думали, что сами попадутся на уловки злоумышленников: женщина много раз отклоняла входящие телефонные вызовы с незнакомых номеров, а, решившись ответить, стала жертвой мошенников, выполнив все их требования.

Сотрудники полиции вновь призывают южноуральцев к бдительности и просят ни в коем случае не оформлять заявки на кредит под диктовку неизвестных лиц! Помните, что мошенники, используя различные схемы обмана, вводят вас в заблуждение и вынуждают совершать необдуманные действия, которые приведут к потере денежных средств. Сотрудники банков никогда не спрашивают данных о банковских картах и коды из смс-сообщений, а также не вынуждают немедленно получить кредит и сохранить эти деньги на «безопасных счетах» или защищенных банковских ячейках! Не поддавайтесь на уловки мошенников, принимайте только обдуманные решения.