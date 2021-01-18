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Челябинца задержали, когда он забирал из тайника крупную партию наркотиков

В Челябинске будут судить сбытчика наркотиков, которого задержали полицейские на железнодорожном перегоне в тот момент, когда он из тайника забирал крупную партию «синтетики». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркосбытчик был задержан на железнодорожном перегоне Смолино – Полетаево. Им оказался 47-летний местный житель. У него транспортные полицейские обнаружили объемный сверток со светлым порошком. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что представленный образец является синтетическим наркотическим средством «мефедрон», массой почти в 200 граммов. Это крупный размер.

«Проверка показала, что злоумышленник, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, пришел в тот день на железную дорогу, чтобы забрать из тайника крупную партию синтетического наркотика и расфасовать его на мелкие дозы с целью дальнейшего сбыта», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пунктом «г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.