Челябинцу разбившему стекло в поликлинике назначили исправительные работы

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему пациенту, который разбил стекло в поликлинике. Осколки попали в лицо сотрудницы регистратуры, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что в августе 2020 года у мужчины возник конфликт с сотрудницей регистратуры при получении талона. Он ударил по защитному стеклянному экрану, разбив его кулаком. Сотрудница медучреждения получила резаную рану лица.

«Согласно заключению эксперта, рубец на лице потерпевшей является неизгладимым, требующим оперативной коррекции для устранения, - рассказала Мамаева. - В ходе предварительного следствия подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил материальный ущерб потерпевшей, затраченный на приобретение лекарственных препаратов».

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.

Кроме того, ему предстоит выплатить моральный вред в размере 40 тысяч рублей.