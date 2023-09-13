Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды

В Челябинске следственные органы регионального СУ СК России проводят доследственную проверку по жалобе жителей ряда многоквартирных домов на махинации застройщика и должностных лиц ради выгоды.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«В социальных сетях размещена информация о том, что в одном из районов областного центра застройщиком и должностными лицами принимаются меры по незаконному признанию домов аварийными - в целях существенного уменьшения размера компенсационных выплат жителям домов, подпадающих под снос в связи с застройкой нового микрорайона», - сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

В ходе проверки были опрошены представители администрации Челябинска, застройщика, собственники жилых помещений из числа инициативной группы граждан, истребованы нормативные документы.