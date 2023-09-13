13.09.2023
В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
13.09.2023
Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин
13.09.2023
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
13.09.2023
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
24.08.2023
Участки старой застройки в Челябинске могут стать новыми территориями комплексного развития
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
16.05.2023
Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет
06.12.2022
Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023