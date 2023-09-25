Мэрия ответила на подозрения челябинцев в махинациях застройщика и должностных лиц с домами ради выгоды

Администрация Челябинска ответила на подозрения жителей квартала в Ленинском районе в махинациях застройщика и должностных лиц мэрии с домами ради выгоды.

Напомним, в сентябре СУ СКР по Челябинской области сообщило, что следственные органы проводят доследственную проверку по жалобе жителей ряда многоквартирных домов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«В социальных сетях размещена информация о том, что в одном из районов областного центра застройщиком и должностными лицами принимаются меры по незаконному признанию домов аварийными - в целях существенного уменьшения размера компенсационных выплат жителям домов, подпадающих под снос в связи с застройкой нового микрорайона», - отмечали в региональном следственном управлении СК России.

Сообщалось также, что в ходе проверки были опрошены представители администрации Челябинска, застройщика, собственники квартир из числа инициативной группы жителей, истребованы нормативные документы.

В мэрии агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что по результатам проведенного аукциона между администрацией Челябинска и ООО Специализированный застройщик «Новый Дом» 14 июня 2019 года был заключен договор о развитии застроенной территории в Ленинском районе в границах улицы Новороссийской, западной и северной границ земельного участка Новороссийской, 102, улиц Чайкиной, Суркова, Грозненской, Ереванской, восточной границы земельного участка строительства многоквартирных домов улицы Ереванской, 5, улицы Новороссийской, 118 (исключая земельные участки по улице Ереванской, 36, 39, 50, трансформаторных подстанций ТП-5672, ТП-5673).

В рамках договора расселению подлежали 37 многоквартирных домов, в том числе десять аварийных, из которых в настоящее время полностью расселены за счет средств застройщика пять аварийных многоквартирных домов по следующим адресам: Ереванская, 35; Ереванская, 37; Ереванская, 34; Новороссийская, 104; Новороссийская, 106. Общая площадь расселения составила 2536,5 квадратных метра, было расселено 72 семьи - 154 человека.

Мероприятия по расселению дома №47 по улице Ереванской завершаются в судебном порядке. Кроме того, в рамках договора подлежат расселению еще четыре аварийных многоквартирных дома – по улице Безрукова, 13; улице Новороссийской, 108; улице Новороссийской, 110; улице Ереванской, 52.

«В соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса РФ в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу собственнику квартиры в аварийном доме (по соглашению) может быть предоставлено жилое помещение, равноценное по стоимости квартире в аварийном доме. При недостижении соглашения, в том числе в связи с отсутствием равноценного по стоимости жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, предусмотрена выплата возмещения за изымаемое жилье», - пояснили в мэрии.

Также в администрации города отметили: если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, орган местного самоуправления, принявший решение о сносе такого дома, предоставляет выселяемым из него гражданам другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма (статья 86 ЖК РФ) – равнозначные по общей площади ранее занимаемым квартирам, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в границах этого же населенного пункта.

Таким образом, действующим законодательством при переселении жильцов из аварийного многоквартирного дома на органы местного самоуправления возложена обязанность по предоставлению других жилых помещений только в отношении нанимателей жилья.

«Передача - в счет размера возмещения - собственникам квартир в аварийных домах другого равноценного жилья с зачетом стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение является правом, а не обязанностью органов местного самоуправления и может быть реализовано только при условии наличия в муниципальном жилищном фонде свободных жилых помещений, при условии достижения сторонами соответствующего соглашения», - сообщили в администрации Челябинска.

Также в мэрии отметили, что договор с застройщиком заключен сроком на десять лет.

«Согласно условиям договора, в случае признания многоквартирных домов, расположенных на вышеназванной территории, аварийными и подлежащими сносу в период его действия, расселение домов должно осуществляться за счет средств застройщика в течение 12 месяцев со дня принятия решения о признании таких домов аварийными и подлежащими сносу, но не позднее восьми лет со дня заключения договора», - пояснили в мэрии.

Кроме того, согласно условиям договора, не позднее восьми лет со дня его заключения застройщик должен передать администрации Челябинска жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из муниципальных жилых помещений многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу в порядке очередности, определенной в соответствии с графиком освоения застроенной территории.