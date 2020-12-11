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Челябинцы продолжают верить аферистам

В Челябинске возбуждено еще три уголовных дела по факту хищения денег со счетов горожан. Общая сумму ущерба превысила полмиллиона рублей.

В очередной раз жертвами мошенников стали три женщины.

Первая разместила в сети Интернет информацию о том, что желает оформить кредит на сумму 1200000 рублей. После этого ей позвонил мужчина, который представился сотрудником организации, оказывающей помощь по предоставлению кредитов в банках, и предложил свои услуги. Для предоставления кредита под предлогом оформления страховки, платы юристам и курьерских услуг он попросил потерпевшую перевести на счет банковской карты денежные средства. Введенная в заблуждение женщина перевела на указанный мошенником счет 135 000 рублей.

Во втором случае потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что у нее на счете имеются бонусные средства в размере 8 000 рублей. Для их получения женщине было необходимо сообщить номер банковской карты и коды из смс-сообщений. У нее со счета были списаны деньги в сумме 186 000 рублей.

В третьем случае на потерпевшую без ее ведома в мобильном онлайн-приложении ее банковского счета был оформлен кредит на сумму около 220 000 рублей и списаны денежные средства в размере свыше 235 000 рублей, включая кредит и имеющиеся на счете деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мошенников ищут.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов», - говорит начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Петр Шевелев.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.