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Челябинцы стали жертвами собственной беспечности и мобильного банка

Два челябинца лишились своих денег из-за беспечности. Они доверяли знакомым, с которыми находились в компании. А те, воспользовавшись случаем, забрали их банковские карты и телефоны. Учитывая, что на смартфонах потерпевших был установлен мобильный банк, злоумышленники без труда не только перевели себе на счет все деньги, но и взяли кредит.

В Челябинске полицейские раскрыли две кражи с банковских карт. Сначала к стражам порядка обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что у нее был похищен мобильный телефон и банковская карта, с которой сняли 60 тысяч рублей. Вором оказался друг сына потерпевшей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый 30-летний друг сына заявительницы. Установлено, что подозреваемый с юных лет был вхожим в семью своего товарища и, пользуясь хорошим отношением, часто оставался у них дома. Так, находясь в квартире приятеля, он путем свободного доступа похитил мобильный телефон и карту, с помощью которых впоследствии снял денежные средства», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Аналогичный случай зарегистрирован в полиции Курчатовского района. Во время совместного распития спиртных напитков, ранее судимый 22-летний челябинец похитил у знакомого банковскую карту с сотовым телефоном, а также сфотографировал страницу с паспортными данными. Карточкой задержанный оплатил покупки в магазине две тысячи рублей, через смартфон пострадавшего перевел на свой счет около восьми тысяч рублей, а также оформил онлайн-кредит в размере 30 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.