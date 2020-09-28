Челябинцы вновь перевели мошенникам почти миллион рублей

В полицию Челябинска с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий снова обратились жители города. На этот раз жертвами аферистов стали пять человек. Они перевели злоумышленникам в общей сложности почти миллион рублей.

Схема совершенных преступлений - одна из самых распространенных. Всем потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. После чего под предлогом предотвращения хищения денежных средств мошенники похитили с банковских карт заявителей суммы в размере от 100 тысяч до 270 тысяч рублей.

«Доверчивые граждане либо сообщали мошенникам реквизиты своих банковских карт и присланных в СМС-сообщениях пароли, либо по указанию звонивших совершали денежные переводы на указанные мошенниками счета посредством банкоматов. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий потерпевшие лишились денежных средств на общую сумму свыше 800 тысяч рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступлений и задержание подозреваемых.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности, предупреждают южноуральцев не вести диалоги с неизвестными, а лучше обращаться в банк лично.

«Пока вы сами не продиктуете всю конфиденциальную информацию, вашими деньгами мошенники воспользоваться не смогут», - отмечают стражи порядка.

Действуют мошенники по известной, хорошо отлаженной схеме: звонят на мобильные телефоны и представляются работниками банков.

Чаще всего мошенники звонят южноуральцам, используя виртуальные номера, имеющие формат 8 (800) ***-**-**, 8 (495) ***-**-**, то есть формат номера, похожего на стационарный номер 8 (495), используемый банковскими организациями, либо формат многоканального номера 8 (800).

Такие номера являются виртуальными, то есть существуют только в сети Интернет. За этим номером скрывается множество «реальных» номеров телефонов, которыми пользуются мошенники, и отвечая на такой звонок, человек, как правило, общается с аферистами.

Внушая абоненту чувство тревоги за безопасность имеющихся сбережений, мошенники подталкивают его к совершению необдуманных поступков. В своих разговорах злоумышленники настолько убедительны, что у них получается убедить жертву совершить перевод денежных средств на другой, якобы безопасный счет (разумеется, подконтрольный мошенникам).