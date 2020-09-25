Челябинец через Интернет ловко обманывал микрокредитные организации

В Челябинске будут судить местного жителя, который через Интернет брал на себя кредиты у микрофинансовых организаций, предоставляя ложные сведения о себе. Часть займов мужчина оформлял на других людей, представляясь ими.

Отделом дознания УМВД России по городу Челябинску окончено расследование уголовного дела по части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Из материалов уголовного дела следует, что мужчина посредством сети Интернет, предоставляя ложные и недостоверные сведения, заключал с микрофинансовыми организациями кредитные договоры на суммы от трех до десяти тысяч рублей, не имея намерения их исполнять», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Таким образом обвиняемый оформил шесть кредитов с тремя разными микрофинансовыми организациями на общую сумму около 47-ми тысяч рублей.

В ходе следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в мировой суд Калининского района Челябинска. Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы.