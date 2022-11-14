Челябинец инсценировал угон своего авто, чтобы спрятать его от судебных приставов

Полицейский Челябинска задержали местного жителя, который инсценировал угон своей машины, которую судебные приставы должны были изъять у него за долги.

В полицию Курчатовского отдела Челябинска обратился 48-летний владелец машины «Toyota RAV4», который заявил, что он припарковал ее возле дома по улице Аношкина, а ее угнали.

Стражи порядка просмотрели все камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи данного дома и по путям возможного отхода и «пазлы сложились».

«Ночью к автомобилю подошла женщина, открыла его и уехала, после чего сменила на нем номера и оставила транспортное средство возле одного из домов по проспекту Победы. На следующий день автомобиль забрал мужчина, который отогнал его в один из гаражных боксов, расположенных по улице Братьев Кашириных», - сообщили в региональном полицейском главке.

Стражи порядка заподозрили, что этот мужчина и есть хозяин иномарки, который заявил об угоне. В полиции он признался, что пошел на такой поступок, потому что хотел сохранить свою машину, которую за долги у него должны были изъять судебные приставы.

«В отношении данного мужчины в отделе судебных приставов ведется порядка двадцати исполнительных производств различной категории на сумму свыше трех миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», в поле зрения судебных приставов мужчина попал еще в 2019 году. У него просрочки по уплате госпошлин и долги, как перед юридическими, так и физлицами.

Чтобы спасти свою машину от изъятия, мужчина попросил свою знакомую, с которой они ранее работали в такси, отогнать машину из двора, поменять на ней номера.

«Он мне дал ключи от машины, сказал, что под сиденьем спрятаны другие номера, их нужно было поменять и отогнать авто в другое место», - рассказала в полиции соучастница инсценировки угона.

Затем мужчина сам отогнал авто в заранее арендованный гараж. Но спасти авто от судебных приставов ему все равно не удалось. На время проведения необходимых следственных действий иномарка будет у полицейских, а затем судебные приставы проведут необходимые арестные мероприятия. А сам челябинец может стать фигурантом еще и уголовного дела. В действиях владельца автомобиля усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Заведомо ложный донос». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.