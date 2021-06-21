Челябинец наказал ремнем девушек, громко куривших кальян

Житель Челябинска избил ремнем девушек, которые курили кальян рано утром рядом с его домом. Об этом сообщается на странице в сообществе «Сплетни/Новости Челябинска».

Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside». Со слов девушек, они просто стояли и курили кальян на парковке, музыку на телефоне громко не включали.

«Это было в начале седьмого утра. Мы курили кальян, разговаривали и смеялись. Из дома напротив мужчина с балкона закричал нам, типа вы там или заткнетесь, или он выйдет и нас «вы...т». Мы ему сказали, чтоб выходил», - рассказала одна из девушек Анастасия Драницына.

Мужчина вышел из своей квартиры и начал бить девушек ремнем.

«В отделе полиции «Северо-западный» заявление о данном инциденте зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.