01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
01.08.2023
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
01.08.2023
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
01.08.2023
В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев
01.08.2023
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
Челябинскому похитителю предъявлено уже несколько обвинений, его матери - одно
31.07.2023
Похититель челябинки ранее убил другую женщину и расчленил ее тело
31.07.2023
Житель Челябинска 14 лет держал в плену молодую женщину
26.07.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика в детском лагере Сатки
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023