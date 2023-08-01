Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу

Житель поселка Смолино Челябинского городского округа, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу на два месяца.

Следственные органы СК РФ по Челябинской области ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему местному жителю, обвиняемому по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование). Прокуратура области поддержала ходатайство следователей.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, отметили в прокуратуре.

В настоящее время следователями и криминалистами СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление причастности мужчины к совершению других преступлений, сообщили в региональном следственном управлении.

Напомним, 51-летний житель поселка Смолино (Челябинск) 14 лет держал в плену женщину (в момент похищения, в 2019 году, ей было 19 лет). В течение всего периода пленения он насиловал девушку, угрожая убийством. В частном доме похитителя жила и его мать. По данным следствия, она участвовала в удержании потерпевшей в доме.

В конце июля 2023 года похитителя госпитализировали в психиатрическую больницу и пленнице удалось сбежать.

В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что подозреваемый в 2011 году убил местную жительницу, затем расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

Матери похитителя предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Видео из зала суда, предоставленное СУ СКР области, смотрите в нашем Telegram-канале.