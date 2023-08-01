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Фото: СУ СКР по Челябинской области

Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу

Житель поселка Смолино Челябинского городского округа, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу на два месяца.

Следственные органы СК РФ  по Челябинской области ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему местному жителю, обвиняемому по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование). Прокуратура области поддержала ходатайство следователей.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, отметили в прокуратуре.

В настоящее время следователями и криминалистами СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление причастности мужчины к совершению других преступлений, сообщили в региональном следственном управлении.

Напомним, 51-летний житель поселка Смолино (Челябинск) 14 лет держал в плену женщину (в момент похищения, в 2019 году, ей было 19 лет). В течение всего периода пленения он насиловал девушку, угрожая убийством. В частном доме похитителя жила и его мать. По данным следствия, она участвовала в удержании потерпевшей в доме.

В конце июля 2023 года похитителя госпитализировали в психиатрическую больницу и пленнице удалось сбежать.

В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что подозреваемый в 2011 году убил местную жительницу, затем расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

Матери похитителя предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Видео из зала суда, предоставленное СУ СКР области, смотрите в нашем Telegram-канале.

следственное управление СК РФ по Челябинской области
прокуратура Челябинской области
похищение
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Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу

28.07.2023 21:23

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)

28.07.2023 19:56

В Ростовской области системы ПВО поразили еще одну ракету

28.07.2023 19:40

В Минобороны прокомментировали взрыв в Таганроге

28.07.2023 18:55

В Таганроге прогремел взрыв, есть пострадавшие (новость дополняется)

28.07.2023 18:45

Как можно экономить на проезде в общественном транспорте в Челябинской агломерации

28.07.2023 18:22

В шести городах Челябинской области до конца июля установятся НМУ

28.07.2023 18:02

Южноуральский справедливоросс в одиннадцатый раз повез в ДНР гуманитарку

28.07.2023 17:32

В районе озера Еланчик заметили медведя

28.07.2023 17:15

В выходные в Челябинской области – жара и без осадков

28.07.2023 16:52

Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу

28.07.2023 15:05

«Дорожный рывок» в Челябинской области идет с опережением графика

28.07.2023 14:47

В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом

28.07.2023 14:23

Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару