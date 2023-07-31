Похититель челябинки ранее убил другую женщину и расчленил ее тело

Житель Челябинского городского округа, который 14 лет удерживал в заточении молодую женщину, ранее убил другую женщину и расчленил ее тело. Причастность похитителя еще и к убийству установлена следователями, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, 51-летний житель поселка Смолино (Челябинск) 14 лет держал в плену женщину (в момент похищения, в 2019 году, ей было 19 лет). В частном доме похитителя жила и его мать. В конце июля 2023 года похитителя госпитализировали в психиатрическую больницу и пленнице удалось сбежать. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении челябинца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подозреваемый в 2011 году убил местную жительницу, затем расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления.