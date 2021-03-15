Челябинец отомстил бывшей, раскидав ее обнаженные снимки возле дома

В Челябинске суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который поместил обнаженные фотографии бывшей возлюбленной под стеклоочиститель на машине, а также разбросал снимки возле ее подъезда. Мстительному горожанину назначили шесть месяцев исправительных работ.
Суд установил, что мужчина в сентябре 2020 года без согласия возлюбленной снял на видео действия сексуального характера с ее участием.
«После ссоры с потерпевшей изготовил снимки стоп-кадров с указанной видеозаписи, на которых девушка была запечатлена в обнаженном виде, и поместил указанные снимки под стеклоочистителем на автомобиле потерпевшей, а также разложил на асфальт рядом с подъездом дома, в котором жила потерпевшая», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В итоге фотографии с потерпевшей просмотрела масса случайных людей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть первая статьи 137 УК РФ). В суде он признал вину. Мужчина рассказал, что после конфликта возлюбленная заблокировала его в социальных сетях и сменила номер телефона. Он понимал, что совершает уголовно-наказуемый поступок. В содеянном раскаялся.
В итоге мировой судья судебного участка №2 Центрального района назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.