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Челябинец предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления «дури» за еду

Происшествия
Сегодня, 16:12
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинец, устроивший притон в квартире, может шесть лет провести в колонии. Он предоставлял свою жилье наркоманам за еду и спиртные напитки.
Следователями установлено, что 54-летний мужчина, предоставлял свою квартиру, расположенную в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе Челябинска местным жителям для систематического потребления наркотических средств.

«Для удобства наркозависимых лиц челябинец определил им условия посещения квартиры, например, предупредить о посещении квартиры, принести с собой взамен за предоставление помещения продукты питания и алкогольные напитки. Вину в совершении преступления 54-летний челябинец признал частично», - сообщила помощник прокурора Тракторозаводского района города Челябинска Анастасия Ермакова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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