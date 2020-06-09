Челябинец предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления «дури» за еду

Челябинец, устроивший притон в квартире, может шесть лет провести в колонии. Он предоставлял свою жилье наркоманам за еду и спиртные напитки.

Следователями установлено, что 54-летний мужчина, предоставлял свою квартиру, расположенную в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе Челябинска местным жителям для систематического потребления наркотических средств.

«Для удобства наркозависимых лиц челябинец определил им условия посещения квартиры, например, предупредить о посещении квартиры, принести с собой взамен за предоставление помещения продукты питания и алкогольные напитки. Вину в совершении преступления 54-летний челябинец признал частично», - сообщила помощник прокурора Тракторозаводского района города Челябинска Анастасия Ермакова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд.