Челябинец ради интереса поджег банкомат с почти четырьмя миллионами рублей

Полицейские Увельского района (Челябинская область) задержали жителя Челябинска, который дистанционно поджег банкомат, внутри которого находилось четыре миллиона рублей.

Оперативникам поджигатель заявил, что сделал это ради интереса: «Хотел узнать, вскрывается банкомат или нет».

Вся наличность так и осталась внутри банкомата. Сумма ущерба от действий самозанятого, ранее не судимого жителя Челябинска 1977 года рождения превысила полтора миллиона рублей.

Отметим, преступление было совершено еще 13 ноября. В дежурную часть отдела полиции «Увельский» поступило сообщение от оператора охранного предприятия о том, что в здание финансовой организации горит банкомат. В ходе расследования сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, изучили возможные пути отхода злоумышленника и в результате вычислили поджигателя.

Как оказалось, к преступлению мужчина готовился заранее, к зданию с банкоматом он приехал на машине, в которой привез оборудование для поджога.

«Полицейскими установлено, что челябинец положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка Увельского района, где в здание финансовой организации проделал отверстие в банкомате, при помощи газового оборудования, дистанционно воспламенил банкомат, чем вывел устройство из строя, и скрылся. При этом вся наличность так и осталась в устройстве», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.