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Челябинец, убивший с собутыльником брата деревянной палкой, отправился в колонию

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые насмерть забили своего собутыльника. Добивали они его деревянной палкой.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Два брата Кемаль и Рустам Жаманкуловы распивали спиртное в компании случайного знакомого. Между ними произошел конфликт, в ходе мужчины нанесли Рустаму не менее 29 ударов руками и ногами в область головы и тела.

После этого все трое переместились во двор того же дома. Избиение продолжилось деревянной палкой.

«Покидая место совершения преступления обвиняемые закидали тело потерпевшего листьями, снегом, накрыли доской от фанеры, чтобы сокрыть труп от посторонних глаз. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от травматического шока, развившегося в результате комбинированной травмы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда осужденным назначено наказание 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.