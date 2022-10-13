13.10.2022
Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске
13.10.2022
Челябинец «заказал» бывшую сожительницу
13.10.2022
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
13.10.2022
Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию
13.10.2022
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
13.10.2022
Ищут спортивных волонтеров
Челябинец «заказал» бывшую сожительницу
Челябинец искал исполнителей жестокой расправы над бывшей сожительницей
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022