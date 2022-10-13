Челябинец «заказал» бывшую сожительницу

Житель Челябинска понесет наказание за подготовку к расправе с бывшей сожительницей. Злой умысел возник у него из-за споров о месте проживания совместных несовершеннолетних детей и ревности.

«Не желая быть изобличенным, в ноябре 2021 года обвиняемый по объявлению позвонил частному детективу, которому за 50 тысяч рублей предложил найти соучастников и в подъезде дома потерпевшей с особой жестокостью, издевательством и мучениями нанести ей многочисленные удары по лицу и телу, а также произвести инъекцию наркотического средства», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Исполнитель, не желая принимать участие в преступлении, проинформировал полицию.

Подсудимому предстоит провести три с половиной года в исправительной колонии строгого режима.