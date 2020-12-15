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Челябинка потребовала с водителя миллион рублей за травму ноги

В Челябинске 34-летний отец троих детей предстанет перед судом за наезд на женщину во дворе дома. Пострадавшая заявила иск к водителю в один миллион рублей.

Установлено, в марте этого года многодетный отец, управляя машиной Toyota Corona, поворачивал со Свердловского проспекта во двор дома №22 на улице Курчатова. Там он наехал на 49-летнюю женщину, которая шла по прилегающей территории. Полученную челябинкой тупую травму голени квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Согласно показаниям обвиняемого, при повороте к дому он не заметил пешехода, почувствовал, что на что-то наехал, выбежал из автомобиля и только тогда понял, что произошло», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело рассмотрят в Советском суде Челябинска.

В связи с тем, что потерпевшая заявила иск в один миллион рублей, на земельный участок и банковские счета многодетного отца наложили арест.