Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19

В Челябинске сотрудники полиции нашли автора недостоверной информации, связанной с вакцинацией от заболевания COVID-19. В отношении 39-летней женщины, написавшей пост, составили административный протокол.

“Сотрудниками УМВД России по городу Челябинску в социальной сети под одним из постов выявлен комментарий, содержащий заведомо недостоверную общественно значимую информацию, связанную с вакцинацией от заболевания COVID-19. Установлено, что его автором является местная жительница, 1982 года рождения. Предоставить подтверждающие ее утверждения сведения она не смогла”, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении челябинки составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы направили в Тракторозаводский райсуд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит административный штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

По данным источника агентства “Урал-пресс-информ”, челябинка написала в соцсетях, что якобы в “красной зоне” у нее есть знакомые. Они ей якобы сообщили, что 80% пациентов, попадающие в “красную зону”, имеют прививку. Но никаких знакомых, которые находятся в “красной зоне”, у нее нет.