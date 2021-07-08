08.07.2021
Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков
08.07.2021
Прокуратура проверит птицефабрику, которая сливает стоки в реку Теча
08.07.2021
Житель Коркино, решив защитить девушку, обвинил ее соседа в хищении
08.07.2021
«Дисней» и «Сони» помогают реализовать программы Челябинского Киноцентра
08.07.2021
Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19
08.07.2021
Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обсудил с жителями Челябинска наболевшие вопросы
Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19
08.07.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 68 тысяч
08.07.2021
В Челябинской области долгие встречи с осужденными разрешат только гостям со справкой об отсутствии ковида
08.07.2021
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди детей и подростков
07.07.2021
В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021