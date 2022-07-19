Челябинку, дочь которой отравилась парами наркотика, могут лишить родительских прав

Жительницу Челябинска, чья дочка отравилась парами наркотического вещества, употребляемым сожителем женщину, могут лишить родительских прав. Она уже привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Сегодня, 19 июля, прокуратура Курчатовского района Челябинска приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района, на котором был рассмотрен административный материал в отношении законного представителя девочки 2021 города рождения, отравившейся парами наркотического вещества, употребляемым сожителем матери.

«По результатам рассмотрения вина матери в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 5.35 КоАП РФ – «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» установлена, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении сожителя матери решается вопрос о привлечении его к ответственности за употребление наркотиков, в настоящее время проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, в настоящее время органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ребенок переведен из отделения реанимации, находится на реабилитации в медицинском учреждении.