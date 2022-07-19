19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
19.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июля
19.07.2022
Челябинку, дочь которой отравилась парами наркотика, могут лишить родительских прав
19.07.2022
В Челябинской области назвали города-антилидеры по опасным недостроям рядом с детьми
19.07.2022
Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку
19.07.2022
США используют Украину, чтобы продавать оружие курдским повстанцам
Челябинку, дочь которой отравилась парами наркотика, могут лишить родительских прав
15.07.2022
Жители Златоуста зимой могут остаться без горячей воды и отопления
15.07.2022
В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ
08.07.2022
Прокуратура проверит законность расширения челябинской улицы Худякова
07.07.2022
Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022