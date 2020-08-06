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Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов на стройках

Происшествия
Сегодня, 11:05
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники управления по вопросам миграции провели массовые проверки строительных объектов на территории Челябинской области. Многие иностранцы работали в регионе незаконно. Операция проводилась при поддержке ОМОНа.

Всего на территории Челябинской области - в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе - полицейскими было проверено 14 стройплощадок и 70 мигрантов из стран ближнего зарубежья (на предмет законности пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации).

«В ходе мероприятий выявлено 17 административных правонарушений, составлены административные протоколы, из них четыре - за нарушение режима пребывания , один - за предоставление жилого помещения иностранным гражданам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, шесть – за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности и столько же - за незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан», - сообщил инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Угренинов.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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