Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов на стройках

Сотрудники управления по вопросам миграции провели массовые проверки строительных объектов на территории Челябинской области. Многие иностранцы работали в регионе незаконно. Операция проводилась при поддержке ОМОНа.

Всего на территории Челябинской области - в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе - полицейскими было проверено 14 стройплощадок и 70 мигрантов из стран ближнего зарубежья (на предмет законности пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации).

«В ходе мероприятий выявлено 17 административных правонарушений, составлены административные протоколы, из них четыре - за нарушение режима пребывания , один - за предоставление жилого помещения иностранным гражданам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, шесть – за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности и столько же - за незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан», - сообщил инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Угренинов.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.