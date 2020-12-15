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Челябинские полицейские задержали банду угонщиков

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержана банда, специализировавшаяся на уроне дорогих иномарок. Один из сообщников попытался скрыться, чтобы не дать ему уйти, сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие.

Банда угонщиков была задержана после похищения машины «Хендай Санта Фэ» 2019 года выпуска в поселке Новоказанцево Сосновского района.

«Во время задержания один из сообщников попытался скрыться на личном автомобиле. В ходе преследования и с целью остановки транспортного средства представителями Росгвардии было применено огнестрельное оружие, автомобиль блокирован, водитель задержан. Как установлено позже, этот автомобиль использовался злоумышленниками для сопровождения похищенных машин», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, задержанные – уроженцы Челябинской, Курганской областей и Республики Казахстан действовали в различных городах Южного Урала. Машины они похищали ночью с неохраняемых парковок. Ущерб превысил 19 миллионов рублей.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.