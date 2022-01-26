Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с тремя килограмами мефедрона

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Челябинской области изъято более трех килограммов мефедрона. Задержаны четверо жителей Омской области, подозреваемые заключены под стражу.

Оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресечена деятельность группы лиц, распространявших синтетический наркотик на территории Южного Урала, Свердловской, Тюменской, Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Первоначально на месте одного из тайников-закладок с наркотиками были задержаны трое жителей Омской области. Оперативниками установлено, что мужчины выполняли роль курьеров. В их обязанности входили перевозка наркотических средств, их фасовка и размещение в тайники для мелкооптовой и розничной наркоторговли. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

В дальнейшем, южноуральские полицейские выехали в Омск, где задержали еще одного участника группы, который осуществлял руководство действиями курьеров при помощи сети Интернет.

При личном досмотре задержанных и при обследовании 29 уже приготовленных тайников-закладок на территории Челябинской и Тюменской областей из незаконного оборота изъято более трех килограммов мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все задержанные заключены под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.