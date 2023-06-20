Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров

В Челябинске сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих южноуральцев торгующих наркотиками.

Уроженцы области 1984, 1982 и 1987 годов рождения являлись участниками незаконных интернет-магазинов, предлагающих к продаже наркотики, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 граммов наркотического средства мефедрон, по 5 граммов марихуаны и героина, а также весы и упаковочный материал.

Предварительно установлено, что задержанные планировали размещать наркотики в тайники-закладки на территории региона.

Все задержанные взяты под стражу. В следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску за покушение на сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати и до двадцати лет.