Челябинские силовики задержали районного депутата

В Челябинске задержан депутат Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов.

Предположительно, силовики задержали его по подозрению в даче взятки.

В УФСБ России по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

За Вячеславом Ершовым закреплен Курчатовский избирательный округ №11. Он является секретарем Курчатовского местного отделения партии «Единая Россия».

Входит в попечительский совет Общероссийской общественной организации Челябинского регионального отделения «Союз садоводов России».

Являлся депутатом Челябинской городской Думы третьего и четвертого созывов. Работал в двух думских комиссиях: по городской экономике, муниципальному имуществу, поддержке малого и среднего бизнеса; по градостроительству и землепользованию.