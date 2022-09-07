Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку. Очаровательного малыша профессионалы вызволили из опасного плена вчера, шестого сентября, откликнувшись на сигнал неравнодушного горожанина.

Как рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, в ЕДДС-112 позвонил мужчина и сообщил, что в заброшенном коллекторе теплотрассы в районе частного сектора по улице Гончаренко находится собака. По словам горожанина, животное не могло выбраться из ловушки самостоятельно и громко скулило уже не менее суток.

Прибывшие на место городские спасатели спустились в люк при помощи трехколенной лестницы, чтобы помочь четвероногому. Однако сделать это оказалось не просто: щенок, увидев людей, спрятался в одну из отходящих от коллектора труб и никак не желал выходить.

К счастью, спасателям удалось приманить малыша и вытащить его на поверхность. Щенок не пострадал и убежал, едва оказавшись на свободе.