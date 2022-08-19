Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

В Челябинске за передачу взяток сотрудникам полиции осужден индивидуальный предприниматель, занимающийся ритуальными услугами.

За совершение преступления по пункту «б» части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки» бизнесмен-похоронщик приговорен к штрафу в полтора миллиона рублей.

«Следствием и судом установлено, что в течение 2019-2021 годов предприниматель передавал взятки сотрудникам полиции в сумме более 200 тысяч рублей за предоставление информации об умерших на территории Челябинска гражданах для последующего оказания ритуальных услуг», - сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Владимир Шишков.

Он отметил, что преступление выявили сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.