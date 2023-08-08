Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО

Житель Челябинска, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку и в настоящее время находящийся в следственном изоляторе, попытался смягчить себе меру пресечения, но безуспешно.

Челябинский областной суд оставил 37-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство младенца, под стражей, согласившись со справедливостью постановления Центрального районного суда Челябинска о продлении горожанину меры пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа текущего года.

Как напомнили в пресс-центре прокуратуры региона, 25 мая этого года пьяный челябинец с целью убийства поместил новорожденного ребенка сожительницы (39-летней женщины без определенного места жительства) в полимерный пакет, после чего оставил его в мусорном баке на контейнерной площадке вблизи дома №100 по улице Васенко.

К счастью, малышку обнаружили горожане - новорожденная была оперативно доставлена в больницу и получила своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя, учел доводы о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, поскольку не имеет определенного места жительства, работы и стойких социальных связей.

Не согласившись с решением о продлении меры пресечения, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, указала на необходимость избрания своему подзащитному более мягкой меры пресечения.

Сегодня, восьмого августа, областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», малышка, которую биологические родители выбросили в мусорный контейнер в центре Челябинска, нашла новую семью.