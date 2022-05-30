Челябинский облсуд не выпустил депутата Ершова из-под стражи

Областной суд не выпустил из-под стражи депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, оставив в силе решение Центрального райсуда.

Жалобу стороны защиты Ершова на постановление суда Центрального района о продлении депутату меры пресечения в виде заключения под стражу до третьего июля текущего года, апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела сегодня, 30-го мая, оставив ее без изменения.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. По ее словам, доводами стороны защиты явилось то, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать расследованию.

В свою очередь, прокурор посчитал решение о продлении Ершову срока содержания под стражей законным и обоснованным.

Напомним, депутат Курчатовского районного совета был задержан по подозрению в даче взятки третьего марта 2022-го года при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации (спустя два дня, пятого марта, Ершова отправили в СИЗО).

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Отметим, преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела.

В конце апреля Центральный районный суд Челябинска продлил уже находящему в СИЗО Ершову меру пресечения в виде содержания под стражей до третьего июля, тогда как его защита ходатайствовала о домашнем аресте для своего подзащитного. Сегодня депутат не сумел добиться того, чтобы его выпустили из изолятора.