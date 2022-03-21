Облсуд оставил челябинского депутата Ершова под стражей

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила депутата Курчатовского районного совета южноуральской столицы Вячеслава Ершова под стражей, оставив ранее избранную ему меру пресечения без изменения.

Жалоба стороны защиты депутата, обвиняемого по части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки в значительном размере» и арестованного Центральным районным судом Челябинска сроком на два месяца, была рассмотрена вышестоящей судебной инстанцией сегодня, 21-го марта.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, сторона защиты просила суд изменить ее подопечному содержание в СИЗО на домашний арест с учетом признания Ершовым вины, состояния здоровья обвиняемого и его родственников. Защита депутата утверждала, что он не скроется от правосудия и препятствовать расследованию не будет.

Напомним, челябинские силовики задержали районного депутата Ершова третьего марта при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации. Пятого марта его отправили в СИЗО.

Совершенное Ершовым преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.