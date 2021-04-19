Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака

Сегодня, 19 апреля, Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобу адвоката в интересах отца умершего в СИЗО №3 Челябинска Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Адвокат Сергея Маркинцевича (отца Максима Марцинкевича) просил признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и бездействие должностных лиц СУ СК РФ по Челябинской области. 26 января 2021 года Центральный районный суд Челябинска отказал защите в удовлетворении этой жалобы.

«Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти М.С. Марцинкевича», - прокомментировала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, тело трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича обнаружили 16 сентября.

Адвокат Марцинкевича уверен, что Тесака убили. Он написал обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).