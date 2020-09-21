Мнение эксперта: Максим Марцинкевич не мог убить себя, ему помогли

Самостоятельно нанести себе такие повреждения Максим Марцинкевич, найденный мертвым в СИЗО Челябинска на прошлой неделе, не мог.

К такому выводу пришла судебно-медицинский эксперт Елена Кучина, которая на основании обращения адвоката Алексея Михальчика провела исследование фотографии тела известного националиста по прозвищу Тесак.

Защитник опубликовал документы с выводами судебно-медицинского криминалиста.

«Результатом исследования стало исключение версии о суициде Максима Марцинкевича. Родные Максима продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщил адвокат.

Напомним, труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича был обнаружен в камере следственного изолятора №3, где он в день смерти, 16-го сентября, находился один.

Еще до проведения экспертизы адвокат националиста Алексей Михальчик заявлял о своей уверенности в том, что его клиент не покончил с собой в камере СИЗО, а был убит.

Защитник уже написал заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит возбудить по факту случившегося уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

По мнению Алексея Михальчика, несмотря на то обстоятельство, что представители ФСИН в качестве причины смерти назвали суицид, смерть Тесака наступила именно в результате убийства.

Также правозащитник на своей странице в социальной сети отметил, что суицид Тесака - лишь безграмотная инсценировка совершенного в отношении Марцинкевича преступления.