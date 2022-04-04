Челябинский светофор лишили солнечной батареи

В Челябинске неизвестные украли солнечную батарею со светофорного объекта по улице Дзержинского, в районе дома №83-А (Ленинский район).

Комитет дорожного хозяйства уже подал заявление в полицию.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», - обратились челябинские власти к жителям южноуральской столицы.